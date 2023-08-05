Uşak’ın Banaz ilçesinde evde çıkan yangında ev ve traktör yandı

Edinilen bilgilere göre yangın, Banaz’ın Ayrancı köyünde E.Ç ve M.Ç’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler evin altında bulunan traktöre sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale gelirken evin altında bulunan traktörde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.