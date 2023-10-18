Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında ekimi yapılan yem bitkisi tritikaleden elde edilen 33 ton tohum, çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Banaz ilçesine bağlı Paşacık köyünde, tohum dağıtımı nedeniyle program düzenlendi. Programa Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ile Fahrettin Tuğrul, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ile Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha da katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında Aydem Yenilenebilir Enerji şirketi, rüzgar ve güneş enerji santrallerinin bulunduğu alana tritikale ekimi yapıldı. Bitkiden yaz dönemi yapılan hasattan 33 ton tohum elde edildi. Programda konuşma yapan Vali Ergün “İnşallah önümüzdeki yıl bu alanları genişleterek çevre köylerde de yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Önemli olan üretimin artması” dedi.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.