Tamamı Uşak’ta çekilen komedi-dram türündeki "Bulutların Üstünde" filminin yeni vizyon tarihi belli oldu.

Başrollerinde Ruhi Sarı ve Cemal Hünal’ın oyuncu kadrosunda Kerim Aydemir, Gamze Karababa ve Özge Aydın’ın yer aldığı “Bulutların Üstünde” adlı sinema filminin yeni vizyon tarihi belli oldu. Filmin Temmuz’daki vizyon tarihi 8 Eylül 2023 olarak güncellendi.

Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğünün katkısıyla tamamı Uşak’ta çekilen, Deniz Çınar’ın yazıp yönettiği komedi-dram türündeki "Bulutların Üstünde" filmi bir gazetede muhabir olarak çalışan Gökhan’ın (Cemal Hünal) ıssız bir yerde arabası ve telefonunun bozulmasının ardından lakabı ‘Bulut Avcısı’ olan Barış’la (Ruhi Sarı) yollarının kesişmesi ile birlikte başlarından geçen tuhaf olayları konu alıyor.