Uşak’ta çekilen, başrolünde Cemal Hünal ve Ruhi Sarı gibi usta oyuncuların olduğu “Bulutların Üstünde” filmi 14 Temmuz’da vizyona giriyor.

Uşak İl Kültür Turizm Müdürlüğü organizasyonunda çekilip tamamı Uşak’ta geçen “Bulutların Üstünde” filmi 14 Temmuz’da vizyona giriyor. Deniz Çınar’ın yazıp yönettiği film kadrosunda Cemal Hünal, Ruhi Sarı, Kerim Aydemir, Gamze Karababa ve Özge Aydın gibi usta oyuncular yer aldı. Bir gazetede muhabir olarak çalışan Gökhan’ın arabası ve telefonunun bozulmasıyla başından geçenleri anlatan film hakkında bilgi veren Uşak Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri ceylan; “Uşak Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz organizasyonuyla çekimlerinin tamamı Uşak’ta geçen “Bulutların Üstünde” filmi yakında vizyonda olacak. Film; şehrimizin ve şehrimize ait tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal güzelliklerin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Çekim süreci içerisinde Uşak’ta güzel zaman geçirdiğimiz ve dostluklar kurduğumuz Çınar Yapıma, senaristlere, oyunculara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.