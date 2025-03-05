Uşak’ta çevre illerde görülen bulaşıcı hastalık nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı ikinci bir duyuruya kadar kapandı.

Uşak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapmış olduğu duyuruda çevre illerde görülen bulaşıcı hastalık nedeniyle Canlı Hayvan Pazarı, Uşak İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla ikinci bir duyuruya kadar kapandığını duyurdu.

Uşak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Çevre illerde yoğun bir şekilde görülen bulaşıcı hastalıklar nedeniyle, ilimizde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların da bu hastalıktan etkilenmemesi adına, belediyemize bağlı Canlı Hayvan Pazarı, Uşak İli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.