Uşak’ta bir iş yerine yapılan kaçakçılık operasyonunda binlerce liralık kaçak tütün ve elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kaçak tütün ve elektronik sigara aparatları satıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler çerçevesinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 24 bin 400 kaçak dolu makaron, 10 bin 800 kaçak boş makaron, 116 kaçak elektronik sigara kiti, 10 adet kaçak sigara pufu ve 56 paket kaçak nargile tütünü ele geçirdi. İşyeri sahibi de ekiplerce gözaltına alındı.