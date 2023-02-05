Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 887 araç kontrol edildi. Bin 81 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 27 araç trafikten men edildi.

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 81 sürücüye idari para cezası kesilirken, 27 araç trafikten men edildi.

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