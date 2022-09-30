Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 275 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi.

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 275 sürücüye idari para cezası kesilirken, 40 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 11 bin 901 araç kontrol edildi. Bin 275 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 40 araç da trafikten men edildi.