Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 6 bin 679 araç kontrol edildi. Bin 143 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 26 araç da trafikten men edildi.

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 143 sürücüye idari para cezası kesilirken, 26 araç trafikten men edildi.

Uşak verdiğinden daha fazla göç aldı

Uşak verdiğinden daha fazla göç aldı

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