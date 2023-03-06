Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 9 bin 492 araç kontrol edildi. Bin 114 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi.

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 114 sürücüye idari para cezası kesilirken, 29 araç trafikten men edildi.

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