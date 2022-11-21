Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 7 bin 776 araç kontrol edildi. Bin 113 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 12 araç da trafikten men edildi.

Uşak’taki depo yangını 12 saattir devam ediyor

Uşak’taki depo yangını 12 saattir devam ediyor

Uşak’ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 113 sürücüye idari para cezası kesilirken, 12 araç trafikten men edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.