Uşak Belediyesi’ne ait katlı otoparkta oto yıkama hizmeti açıldı.

Uşak Belediyesi sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda belediye bünyesine ait Uşakspor Katlı Otoparkta oto yıkama hizmetinin açıldığını duyurdu. Uşak Belediyesinin yapmış olduğu paylaşımda ise, “Uşakspor Katlı Otoparkımız içerisinde faaliyete geçen yeni oto yıkama servisimiz hizmet vermeye başladı. Şehrimizin farklı noktalarında oto yıkama hizmeti verebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, vatandaşlarımızın konfor alanını genişletiyoruz.” ifadeleri kullanıldı.