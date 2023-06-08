Uşak Belediyesi; Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nı ve Scratch Yarışması’nı sonlandırdı. Türkiye Çevre Haftası’nda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren katılımcılara hediyeleri teslim edildi.

Uşak Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün her sene düzenlediği Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması’nda katılımcı okullardan toplamda 966 kg atık pil teslim alındı. Düzenlenen yarışma kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunan okullarda, en çok atık pil toplayan öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Törene Uşak Belediye Başkan Vekili Zeynep Ceylaner, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Meral Gülmez Saçar ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Ayar katıldı. Okulların büyük bir hassasiyet gösterdiği yarışmada 280 kg ile en çok atık pil toplayan Nihat Dülgeroğlu İlkokulu birinci oldu. 180 kg atık pil ile Eşe ve Halil Erdoğdu İlkokulu, 140 kg pil ile Yaşar Akar İlkokulu, 126 kg pil ile Mehmetçik İlkokulu ve 90 kg pil ile Toki İlkokulu yarışmaya katkı sağladı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet ve scooter gibi çeşitli hediyeler takdim edildi. Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ortaokul öğrencileri için “kuraklık ve su” konulu düzenlenen Scratch Yarışması’nın da kazananları belli oldu.

Çocuklarda temiz ve yeşil bir dünya hayalini güçlendirmek, su konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, seçici kurul üyeleri tarafından gözden geçirilen başvurular sonucunda 3 proje ödüle layık görüldü. “Temiz Çevre Temiz Dünya” projesiyle Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Çağan Yurtsever yarışmanın birincisi oldu. Düzenlenen çevre konulu film gösteriminin ardından program sona erdi.