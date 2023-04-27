Uşak’ta İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Nisan ayı toplantısı İl Sağlık Müdürü Mehmet Akdağ başkanlığında gerçekleşti.

Hastanelerin acil servisleri il ambulansların servisi arsındaki koordinasyon ve hizmet standartlarını belirlemek hedefli valilik onayı ile kurulan ASKOM, Nisan ayı toplantısı için toplandı. Uşak İl Sağlık müdürü Op. Dr. Mehmet Karadağ başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe sağlık müdürleri, kamu ve özel hastaneleri başhekimleri ve yardımcıları katıldı. Sağlık müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda vatandaşların sağlık ve rahatlıkları için elden gelen bütün çabanın sarf edilmesi konusunda adımların atılacağı açıklandı.