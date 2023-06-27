Uşak’ta Kurban Bayramı dolayısıyla, Vali Turan Ergün ve beraberindeki heyet, arife günü şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman, Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Ergün ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.