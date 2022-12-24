Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 24 bin 089 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 73’ünün arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 45 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 73 şahıstan 45’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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