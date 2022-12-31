Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptıkları uygulamada 23 bin 932 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulanan şahıslardan 38’inin arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 31 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta polis ekipleri tarafından yakalanan 38 şahıstan 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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