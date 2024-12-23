Uşak’ta açıklanan motorlu kara taşıtları 2024 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 174 bin 640 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,9’unu motosiklet, yüzde 44,9’unu otomobil, yüzde 10,3’ünü kamyonet, yüzde 3,1’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 0,9’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 51,8, kamyonette yüzde 14,1, otomobilde yüzde 13,7, minibüste yüzde 5,8, traktörde yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 31,1, otobüste yüzde 5,5 ve kamyonda yüzde 1,1 azaldı.

İllere göre dağılımda ise Uşak’ta yaşayan kişi sayısı 377 bin 1 kişi olurken, Uşak’ta bulunan toplam araç sayısı da 174 bin 640 olarak açıklandı.

Uşak’ta şu anda toplam araç sayısı 174 bin 640 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 80 bin 147, minibüs 2 bin 209, otobüs 1 bin 378, kamyonet 22 bin 19, kamyon 4 bin 568, motosiklet 41 bin 530, özel amaçlı 468 ve traktör sayısı da 22 bin 321 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Uşak’ta araç başına düşen kişi sayısı 2,15 kişi, otomobil başına ise 4,61 kişi olarak belirlendi.