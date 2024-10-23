Uşak’ta açıklanan motorlu kara taşıtları Eylül ayı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 172 bin 261 oldu.

Motorlu Kara Taşıtları Eylül 2024 araştırma sonuçlarını açıklandı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8’ini motosiklet, yüzde 29,5’ini otomobil, yüzde 7,9’unu kamyonet, yüzde 2,9’unu traktör, yüzde 1,6’sını kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı. İllere göre dağılımda ise Uşak’ta yaşayan kişi sayısı 373 bin 183 kişi olurken, Uşak’ta bulunan toplam araç sayısı da 172 bin 261 olarak açıklandı.

Uşak’ta şu anda toplam araç sayısı 172 bin 261 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 79 bin 315, minibüs 2 bin 185, otobüs 1 bin 368, kamyonet 21 bin 919, kamyon 4 bin 561, motosiklet 40 bin 168, özel amaçlı 470 ve traktör sayısı da 22 bin 254 adet olarak belirlendi. Bu rakamlara göre, Uşak’ta araç başına düşen kişi sayısı 2,16 kişi, otomobil başına ise 4,70 kişi olarak belirlendi.