Şehre değer katacak birçok projeyi eş zamanlı hayata geçirerek halka sunan Uşak Belediyesi, Karaağaç’ta yapımı tamamlanan Kapalı Pazaryeri ve Düğün Salonu’nun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından devam eden keyifli etkinliklerin sonrasında Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, düğün salonlarında hazırlanan iftar sofrasında mahalle halkıyla buluştu. 3300 metrekare inşaat alanına sahip olan modern tesis, zemin katında bir kapalı pazar yeri ile balıkçı dükkânlarına, üst katında ise iki adet düğün salonu, kafeterya ve fuaye alanına ev sahipliği yapıyor.

1182 metrelik pazar alanında kurulan sahnede açılış öncesi etkinlikler Altan Show ile başladı. Sonrasında Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Çikolata Dükkânı Tiyatrosu, Hacivat Karagöz Perde Oyunu, Kavuklu Orta Oyunu ve Aşuk ile Maşuk Orta Oyunuyla sahne alarak miniklerle buluştu. Etkinlik sonrası pazar alanına ve üst katta bulunan biri büyük biri küçük iki düğün salonuna toplu iftar programı için sofralar kuruldu. İftar öncesi Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tasavvuf müziği dinletisi yaptı, programa semazenler eşlik etti. Uşak’ta misafir edilen Ayasofya Camii Müezzinleri Şükrü Asıleren’in ve Mehmet Hadi Duran’ın Kur’an-ı Kerim Tilaveti ardından dualar okunarak oruçlar açıldı.

Etkinlikte mahalle halkıyla bir araya gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın kapalı pazar yeri ve düğün salonu yapımında mahalle sakinleri başta olmak üzere desteği ve emeği bulunan herkese teşekkür ederek,“Bugün açılışını yaptığımız düğün salonumuz ve pazar yerimizin ardından kısa bir süre sonra yanı başımızdaki Gençlik Parkı’nında açılışını gerçekleştireceğiz. İnşallah Muharremşah Çok Amaçlı Spor Salonumuzun açılışını yine renkli etkinliklerle yapacağız.” dedi.

Dayanıklılığı ile gündemde olan TOKİ konutlarına işaret eden Başkan Çakın, Karaağaç Mahallesi’nde yapılan 729 konutun da kısa zamanda hak sahiplerine teslim edileceğini, hükümetin vatandaşlarının yanında olduğunu vurguladı; belediye olarak şehri geliştirmek adına hizmetlere tüm hızıyla devam edeceklerini ekledi.

Uşak’a yeni ve güçlü yatırımlar kazandırmak adına AK Parti Uşak Milletvekili Adayları İsmail Güneş’e, Fahrettin Tuğrul’a ve Hilal Sabancı’ya 14 Mayıs’ta verilecek desteğin önemine değinen Çakın, “Üç vekilimizin Uşak’ı temsil etmesinde elimizden gelenin en fazlasını yaparak çalışacağız. Hemşerilerime de inanıyorum ki her zaman olduğu gibi bu konuda da bize destek olacaklardır.” diye konuştu.

Spora Teşvik İçin Çalışmalara Devam

Gençlerin ve vatandaşların spora kolay erişimi için kent genelinde önemli çalışmalar yapıldığını belirten Başkan Mehmet Çakın, Karaağaç Şehitler Stadı’nda gerçekleştirilen düzenlemeleri, sona gelinen Karaağaç Gençlik Parkı’nı, yeni TOKİ bölgesinde yapımına başlanan salonu, Esentepe Spor Kompleksi’ni ve Şehit Mehmet Kara Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu gibi sportif faaliyetleri geliştirici çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Çakın, “Kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz 23 Milyon TL değerindeki alt yapı tesisi inşaatını da kısa süre içerisinde başlatarak Uşakspor’a yeni sporcular yetiştireceğiz, gençlerimizin bu alanda temsil yeteneği kazanmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

Öte yandan iftar programında konuşan milletvekili adayları, Ramazan’ın bereketini ve bayramın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, hem Uşak adına hem de mahalleler adına bu tarz programların birleştirici, kardeşlik ruhunu artırıcı olduğunu söyledi. 14 Mayıs seçimlerinin ülkenin dönüm noktası olacağına dikkat çeken vekil adayları milli adımlarla ülkenin güç kazanmaya devam etmesi için destek çağrısında bulundu.

13 yıldır Karaağaç Mahallesi’nde ikamet eden Ali Demir, “Mahalleye yeni bir düğün salonu ve pazar yeri yapılması iyi oldu. Umduğumuzdan çok daha güzel olmuş. Ayrıca iftar programına da katıldık. Komşularımızla kaynaştık ve etkileşime geçmiş olduk. Bu güzel etkinlikle bizleri buluşturduğu için Belediye Başkanımız Mehmet Çakın’a teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın arkasındayız, seçimi tekrar kazanarak zafer konuşmamızı yapacağız. Belediyemiz sayesinde iftarımızı yaptık, eğlendik, yeni bir düğün salonuna kavuştuk. Bu güzel etkinlik için belediyemize teşekkür ederim.” dedi.