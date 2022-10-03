Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı adrese düzenledikleri operasyonda 893 cinsel içerikli ürün, 283 bitkisel macun, 2 tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen ürünlerle birlikte 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak’ta KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 farklı adrese yapılan operasyonda 893 cinsel içerikli ürün, 283 bitkisel macun, 2 tabanca ele geçirilirken 3 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

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