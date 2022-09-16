Uşak’ta 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 51 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 14 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Bu şüpheli şahıslardan 4’ü önceden olmak üzere 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak’ta 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpeği ve 1 de helikopter destekli yapılan şafak operasyonunda sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, eroin gibi uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 51 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 14 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Bu şüpheli şahıslardan 4’ü önceden olmak üzere 12 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 8 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 19 ekip, 70 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı. Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde 2 bin 300 adet sentetik ecza hap, 484 gram esrar, 193 gram metamfetamin, 4 bin TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen para, 1 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar eroin, bonzai, extacy, ve hint keneviri ele geçirildi. 12 kişi ekiplerce gözaltına alınırken operasyon sonrasında 2 şüpheli şahıs daha 32 bin 592 adet sentetik ecza hapla yakalandı. Gözaltına alınan toplam 14 kişiden 12’si tutuklanarak ceza evine gönderildi.