Uşak’ta yapılan operasyonlarda bin 377 adet sentetik ecza, bin 840 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda yapılan aramalarda bin 377 adet sentetik ecza, bin 840 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.