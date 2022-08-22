Geçtiğimiz günlerde Uşak İl Müftülüğü tarafından hafızlık eğitimi düzenlendi. 62 öğrenci düzenlenen eğitimi tamamladı. Hafızlığı tamamlayan öğrenciler için Uşak Üniversitesi Konferans Salonu’nda öğrenciler için Hafızlık Merasimi düzenlendi. Düzenlenen merasime Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Müftümüz Kazım Güzel katıldı. Merasimde edilen duaların ardından protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Uşak’ta 62 öğrenci İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık eğitiminin tamamladı.

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