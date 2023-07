Kültür Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde dördüncüsü düzenlenen ve 7 gün sürecek olan Uşak Belediyesi Uluslararası Tiyatro Festivali, ünlü tiyatro ve sinema oyuncularının katılımlarıyla başladı.

Kültür Turizm Bakanlığı katkılarıyla Uşak Belediyesi ev sahipliğinde beşincisi düzenlenen ve 7 gün sürecek olan Uluslararası Tiyatro Festivali, ünlü tiyatro ve sinema oyuncularının katılımlarıyla başladı. Programda İsmet Paşa Caddesi üzerinde Eski Uşak Belediyesi Binası’ndan 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar yürüyüş korteji düzenlendi. Korteje Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ile birlikte ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Zihni Göktay, Mehmet Pala, Cemal Hünal ve Merve Sarı Katıldı. Düzenlenen kortejde genç tiyatrocular, bando ekipleriyle birlikte çeşitli gösteriler sergiledi. Korteje bazı vatandaşlar alkışlarla eşlik ederken bazı vatandaşlar ise dans etti.

Program Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleyişiyle devam ederken programa Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukçu moderatörlüğündeki Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler, tiyatro ve sinema sanatçıları Zihni Göktay, Cemal Hünal, Mehmet Pala, Merve Sevi ile Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak ve vatandaşlar da katıldı. Söyleşi Programında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın “Uşak Belediyemizin Şehir Tiyatroları, gerçekten çok güzel işler çıkartıyorlar arkadaşlarımız bu güzel işlerini bu sene güzel bir ödülle de taçlandırmışlardı. Bir taraftan şehir tiyatrolarımızdaki faaliyetler sürerken bir taraftan da akademide gençlerimizi tiyatroya ve sanatın her dalına sevdirmek için çalışmalarına hızla kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bundan bir iki hafta öncede bu sahnede akemide başarıyla kurslarını tamamlamış olan her yaşta, kursiyerimizi tiyatro sevdalısı gençlerimizi gerçekten bazıları ağır oyunlarda izleme fırsatımızı bulduk. Uşak’ta tiyatro konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar karşılıksız değil. Zira biz bunu başta Devlet Tiyatrolarımızın Uşak sahneleri sırasında olmak üzere burada ağırlamış olduğumuz tüm oyunlarda, tüm gösterimlerde ve kendi ekibimizin ortağa koymuş olduğu performanslarda Uşak halkının salonun tıklım tıklım doldurması ve gerçekten büyük bir ilgiyle tiyatroyu takip etmesinde büyük bir önemli göstergesi olduğunu düşüyorum. Her sene üstüne bira daha koyarak tiyatro festivalimizi geliştiriyoruz. Bu sene Uluslararası anlamda değişik kitlelerde, Balkanlarda çok güzel oyunlarımızı ağırlıklı olarak Amfi Tiyatroda malum güzel sıcak havanında tadını çıkartarak, geniş Anfi Tiyatro rumuzda izleme fırsatı olacak. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi. Başkan Çakın’ın konuşmasının ardından program söyleyişi devam etti.