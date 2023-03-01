Uşak’ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, depremzede vatandaşların moral ve psikolojilerinin düzeltmek amaçlı 400 vatandaşa sinema izleme etkinliği düzenledi.

Uşak’ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, depremzede vatandaşların moral ve psikolojilerinin düzeltmek amaçlı 400 vatandaşa sinema izleme etkinliği düzenledi.

Uşak Valiliği koordinesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü depremde evleri zarar görerek Uşak’ta KYK Yurtlarında kalan depremzede vatandaşların moral ve psikolojilerinin düzelmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlik kapsamında 3 gün sürecek olan 400 depremzede vatandaş Uşak’ta bir alışveriş merkezinde sinema izleme fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında çocuklar ve aileleri vizyona giren çeşitli filmleri izledi. Film sonunda İhlas Haber Ajansı muhabirlerine röportajlarda bulunan minik çocuklar, depremin psikolojilerini olumsuz etkilediğini ve filmin kendilerine iyi geldiklerini, bundan kaynaklı da devlete teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Ali Dalmış, ”Psikolojim bozulmuştu bana iyi geldi teşekkür ederim devletimize” ifadelerini kullanırken, başka bir depremzede olan 11 yaşındaki Cihat Mercan ise “Depremde çok zarar görmüştük, rahatlamamız lazımdı devletimize çok teşekkür ederim bize böyle bir imkan sunduğu için” dedi.

Öte yandan film sırası ve sonrasında yetkililer tarafında ailelere çeşitli ikram ve hediyeler verildi.