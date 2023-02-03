Uşak Belediyesi’nin çocuklar için ara tatillerde düzenlediği “Sanat Çocuk Şenliği” etkinliğinin dördüncüsü gerçekleşti.

Uşak Belediyesi’nin çocuklar için ara tatillerde düzenlediği “Sanat Çocuk Şenliği” etkinliğinin dördüncüsü gerçekleşti.

Okulların eğitime ara vermesiyle birlikte Uşak Belediyesi’nin çocuklar için gerçekleştirdiği 4. Bilim Sanat Çocuk Şenliği’ne 11 gün boyunca Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Atölyelerin olduğu, şarkıların söylendiği ve dansların edildiği şenliğin ardından katılımcı öğrenciler dört gün boyunca devam eden tiyatro oyunlarına katıldı. 23 Ocak- 2 Şubat arasında gerçekleşen 4. Bilim Sanat Çocuk Şenliği’nde Marmelat Kukla gösterisi, karnaval oyunları, bilim gösterileri, karaoke şov, bilgi yarışmaları ve sihirbazlık gösterileri şenlikte yer aldı. Ara tatilini eğlenerek geçiren çocuklar, drama, seramik, resim, masal, taş boyama gibi birçok eğitici atölyede keyifli vakitler geçirdi. Atölyelerin ve gösterilerin ardından sahne alan Oyun Makinası, Seyyah, Uçan Şemsiye ve Küçük Kara Balık tiyatro oyunları çocuklarla buluştu. Etkinliklere katılan aileler ve çocuklar keyifli zaman geçirdiklerini belirterek, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’a teşekkürlerini iletti.

Etkinliklere katılan çocuklarla Atatürk Kültür Merkezi’nde buluşan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Çocuklarımızın ara tatili hem en güzel şekilde değerlendirmelerini hem de eğlenmelerini istiyoruz. Dolayısıyla sizin için eğlenceli tiyatrolar ve hem öğrenip hem de eğleneceğiniz etkinlikler düzenledik” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Çocuk Kent Projesi’ne de yer veren Çakın, projenin tamamlanmasıyla birçok oyun alanının, atölyenin, macera alanının, bilim merkezinin aileleri ve çocukları en güzel şekilde misafir edeceğinin altını çizdi.