Uşak’ta düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda son 9 ayda gerçekleştirilen 364 proje için 441 milyon 130 bin TL harcandığı açıklandı.

Uşak’ta düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda son 9 ayda gerçekleştirilen 364 proje için 441 milyon 130 bin TL harcandığı açıklandı.

Uşak’ta İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı son dönem toplantısı gerçekleştirildi. Öz Merkez İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş ve bazı protokol üyeleri katıldı. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Turan Ergün, 2022 senesinin 30 Eylül tarihine kadar 364 proje için toplamda 441 milyon 130 bin TL harcandığını açıkladı. Yapılan harcamalara ilişkin bilgiler veren Vali Ergün, “İlimizdeki yatırımcı kuruluşların toplam proje bedeli tutarı; 3 milyar 242 milyon 489 bin TL, bu projelerdeki önceki yıl harcaması 734 milyon 127 bin TL, 2022 yılı ödeneği ise 629 milyon 454 bin TL olarak gerçekleşmiştir. İl ve ilçe belediyelerimizin toplam proje tutarı248 milyon 548 bin TL, önceki yıllar harcaması 15 milyon 600 bin TL, 2022 yılı ödeneği ise 228 milyon 527 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Yatırımcı kuruluşlar ve belediyeler olarak toplama baktığımızda: İlimizde toplam proje tutarı, 2022 yılında ilimizde proje tutarı 3 milyar 491 milyon 87 bin TL, önceki yıllar harcaması 758 milyon 797 bin TL, 2022 yılı ödeneği de 857 milyon 981 TL oldu” ifadelerini kullandı.

“441 milyon 130 bin TL harcama yapıldı”

Açıklamalarına devam eden Vali Ergün, “İl Genelinde dokuzuncu ay sonu itibariyle yatırımcı kuruluşlarca yapılan yatırımlara baktığımızda; 333 milyon 954 bin TL, belediyelerce yapılan yatırımlarda 107 milyon 176 bin TL olmak üzere bu ana kadar toplamda 441 milyon 130 bin TL harcama yapılmıştır. Bu harcamaların nakdi ve fiziki olarak gerçekleşme durumuna baktığımızda; bu oran yatırımcı kuruluşlarda harcama gerçekleşmiş yüzde 47, fiziki gerçekleşme yüzde 54 olmuştur. Belediyelerimizde ise fiziki gerçekleşme yüzde 75, nakdi gerçekleşme yüzde 46 olmuştur.

Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen 287 projeden 77 proje tamamlanmış, 147 proje devam ediyor. 37 adet projede ihale aşamasında, 29 adet projeye ise henüz başlanamamıştır. Belediyeler tarafından yürütülen projelerde ise 77 projenin 37’si tamamlanmış, 39 adet proje devam etmekte, 1 adet projeye de henüz başlanamamış durumdadır” dedi.

Daire il müdürleri ve belediye başkanlarından projeleri sahada incelenmesini de isteyen Ergün’ün açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.