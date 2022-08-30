Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerinde coşkuyla kutlandı.

Uşak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerinde coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe Uşak Valisi Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Program Vali Ergün ve Başkan Çakın’ın çelenk sunumuyla başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Turan Ergün, valilikte protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Meydanda devam eden etkinlik halk oyunlarıyla son buldu.