Maliyeti 13 milyon TL’yi bulması beklenen ve 25 işletmede yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurucu yönetim kurulu oluşturulması için görüşmelere başlandı.

Maliyeti 13 milyon TL’yi bulması beklenen ve 25 işletmede yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurucu yönetim kurulu oluşturulması için görüşmelere başlandı.

Banaz ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ve organların oluşturulmasına yönelik teknik ve hukuksal süreçlerin istişare edildiği ve ileriye dönük çalışmaların da değerlendirildiği toplantı, Vali Dr. Turan Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirdi. Projenin paydaşları; Uşak İl Özel İdaresi, Uşak Belediyesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), Uşak Ticaret Borsası, Banaz Belediyesi, Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi (PANKOP) Uşak Ticaret Borsası temsilcilerinin bir araya gelerek payları oranında katkı sunulması ve resmi ve hukuki sürecin nasıl olacağı konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca toplantıya Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir de katıldı.