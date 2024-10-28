Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bugün düzenlenen çelenk sunumu ile kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101.yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Garnizon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Aktaş, Garzinon Komutanı İkm. Komando Albay Murat Erişen, Uşak Belediye Başkan yardımcısı Halil Arslan Atatürk abidesi önüne çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.