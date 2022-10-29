Tebrik kabulünün ardından tören alanına geçen protokol üyeleri, oynanılan halk oyunlarını izledi. Tören resmi geçitle son bulurken akşam saatlerinde yapılacak olan “Fener Alayı” yürüyüşü ile kutlamalar son bulacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yıl dönümü dolayısıyla Uşak’ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kutlama etkinlikleri düzenlendi. Törene Uşak Valisi Turan Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Tören, Vali Ergün’ün Valilik girişinde protokol üyelerinin kutlama tebriklerini kabul etmesiyle başladı.

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