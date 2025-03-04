Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için 1 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında 253 vatandaşın ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce ‘Siz bize gelemezseniz, Biz size geliriz’ projesi kapsamında 1 Şubat ile 28 Şubat tarihleri arasında merkeze bağlı Kabaklar, Muharremşah, Güre, İlyaslı, Üçkuyular, Zahman, Karakuyu ve Aktaş köylerinde 253 vatandaşın ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı.