Uşak’ta piyasa değeri 2 buçuk milyon liraya yakın 10 milyon 20 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 2 buçuk milyon TL’lik, 10 milyon kaçak boş makaron, 20 bin 100 adet ise kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü F.B, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.