Uşak’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle kutlama programa düzenlendi.

Uşak Valiliği tarafından merkezde görev yapan öğretmenler için kutlama programı düzenledi. Atatürk Kültür Merkez’inde düzenlenen programa Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Akif Şanlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, kurum müdürleri ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla başladı. Programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel konuşma yaparak, “Her biriniz, öğrencilerimizin hayatında unutulmaz izler bırakıyor ve onların geleceğini şekillendiriyorsunuz. Sadece bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimize güven, sevgi ve değer katıyorsunuz. Hepimiz biliyoruz ki her öğrencinin kalbine dokunan, onlara hayatı öğreten, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştiren sizlersiniz. Yaptığınız fedakârlık, gösterdiğiniz özveri ve harcadığınız emek, eğitimimizin en kıymetli değerleri arasında. Öğrencilerimizin yaşamında yol gösterici olan sizlere, bu kutlu yolculuktaki sabır ve çabanız için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından program, Besim Atalay Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden müzik dinletisi, Halit Ziya Ortaokulu Müzik Öğretmeni Murat Güzel ve ekibinden ritim gösterisi ve Maarif Halk Dansları Topluluğu tarafından dans gösterisiyle devam etti.

Öte yandan, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi.

Program, Atatürk Kültür Merkez’i Fuaye alanında resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.