Uşak’ta narkotik ekiplerince yapılan 3 ayrı operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 21 ecstasy ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan 5 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ayrı operasyonda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 21 ecstasy ve 249 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.