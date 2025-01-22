Türk Kızılay Uşak Kan Bağışı Merkezi ile Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında il genelinde 16 okulda toplamda 525 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Uşak Kan Bağışı Merkezi ile Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında Okulumda Kanpanya Var projesi kapsamında 2024 yılı boyunca il genelinde 16 okulda kan bağış kampanyaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplam 525 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

Öte yandan, 18 yaş üzerindeki yakınlarını kan bağışı için getiren Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine, geleceğin bilinçli bağışçılarını teşvik etmek amacıyla ‘Geleceğin Kan Bağışçısı’ madalyası hediye edildi.