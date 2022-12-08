Uşak Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 senesinde düzenledikleri operasyonlarda 14 milyon TL değerinde terör örgütlerinin büyük finans kaynağı olan kaçak makaronun yanı sıra 72 bin paket kaçak sigara, 50 kilo kaçak tütün ve 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Uşak Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 senesinde düzenledikleri operasyonlarda 14 milyon TL değerinde terör örgütlerinin büyük finans kaynağı olan kaçak makaronun yanı sıra 72 bin paket kaçak sigara, 50 kilo kaçak tütün ve 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 senesinde yapmış olduğu operasyonlarda büyük başarı elde etti. Bu operasyonlar neticesinde terör örgütlerinin de finans kaynağı olan 72 bin paket kaçak sigara, yaklaşık 50 kilo kaçak tütün ve 14 milyon TL değerinden fazla 71 milyon 880 bin paket kaçak boş makaron ele geçirildi. Öte yandan yapılan operasyonlarda 44 adet kaçak cep telefonu da ele geçirildi.