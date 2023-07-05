Uşak Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uşak’ta faaliyet gösteren 20 ticari servis plakasının ihalesinin başlatıldığını duyurdu.

Uşak Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Uşak’ta faaliyet gösteren 20 ticari servis plakasının ihaleye çıkarılacağını duyurdu. 18 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek olan ihaleyle ilgili yapılan yazılı açıklamada “Değerli Hemşehrilerimiz; İlimizde faaliyet göstermek üzere 20 adet ticari servis ‘S’ plakası açık artırma teklif usulüyle ihaleye çıkarılmıştır” ifadelerine yer verildi.