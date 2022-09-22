Uşak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ve Banaz ilçesinde 2 şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bine yakın sentetik ecza hap, 10 gram metamfetamin, 20 gram kubar esrar, 22 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 2 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.