Uşak’ta çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 uyuşturucu satıcısı şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde düzenlediği uygulamalarda şüphe üzerine bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 141 gram metamfetamin, 60 adet sentetik ecza hap ve hassas terazi bulurken araçta bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheli M.N. ve Z.B. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.