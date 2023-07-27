Bu yıl ikincisinin düzenleneceği Gurbetçi Festivali için geri sayım başladı. Birbirinden güzel etkinlikler ve konserler 4-5-6 Ağustos tarihleri arasında Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’nde Uşaklılarla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl Uşak Belediyesi tarafından ilki düzenlenen, eğlenceli etkinlikleri ve unutulmaz konserleri ile halkın büyük beğenisini toplayan “Gurbetçi Festivali” bu yıl ikinci defa düzenleniyor.

Üç gün sürecek olan festival 4 Ağustos Cuma günü başlayacak. flyboard, paramotor, motocross, halk oyunları, mehter takımı, kick boks, dj ve lazer gösterileri gibi pek çok eğlenceli etkinlik festivalde yer alacak. Bunun yanı sıra festival boyunca halkımızın katılabileceği sandal turları, poligon, okçuluk, çömlek atölyesi, sirk gösterileri, şişme oyun parkurları, hediyeli çekilişler gibi etkinlikler ile beraber pamuk şeker, limonata ve popcorn gibi ikramlıklar yer alacak.

Halkın eğlenirken aynı zamanda alışveriş yapabileceği, takıdan giyime, yemek yeme noktalarından diğer tüm ihtiyaçlara kadar ürünlerin yer alacağı esnaf stantları, festival alanında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gurbetçi Festivali’nde, gün boyunca yer alan farklı etkinliklerin düzenlenmesinden sonra eğlence konserlerle hız kesmeden devam edecek. 4 Ağustos Cuma günü Ufuk Çakır ile başlayacak olan konserler, 5 Ağustos Cumartesi günü Hüseyin Kağıt ile devam ederken, 6 Ağustos Pazar günü Ekin Uzunlar konseri ile son bulacak.

Uşak Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile tüm vatandaşları

4-5-6 Ağustos tarihlerinde Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’nde yapılacak olan ve birbirinden eğlenceli etkinliklerin ve konserlerin yer aldığı 2. Gurbetçi Festivali’ne davet etti.