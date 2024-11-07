Helal Finans Araştırmaları Derneği’nin (HEFİAD) desteklediği Uşak Üniversitesi ‘2. Genç Nesiller Yarışıyor’ Proje Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi’nde düzenlenen ödül törenine, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, HEFİAD Başkanı Mehmet Gürdaş, dekanlar, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Helal Finans Araştırmaları Derneği Başkanı Mehmet Gürdaş ödül töreninde yaptığı konuşmada ‘Genç Nesiller Yarışıyor’ proje yarışmasının paydaşı olmaktan mutlu olduklarını söyleyerek proje fikirlerinin Uşak’a ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Bilimsel ve teknolojik tüm çalışmaların dünyadaki herkes için mutluluk, refah ve huzur kaynağı olması gerektiğini vurgulayan Gürdaş, bu kapsamda genç nesillerin milletimiz ve ülkemiz için esenlik dolu bir gelecek inşa edeceklerine inandığını ifade etti. HEFİAD olarak hem bu tür bilimsel etkinliklere destek verdiklerini hem de öğrencilere burs imkanları sağladıklarını sözlerine ekleyen Gürdaş, “Bu tür yarışmalar sayesinde üniversitelerle iş birliğimizi güçlendiriyoruz ve gençlerin projeleri aracılığıyla geleceğe bir köprü kuruyoruz. Bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan projelerin Uşak ve Türkiye genelinde büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Gürdaş, “Tüm projeler, ülkemizin geleceği adına umut verici nitelikte. Katılan tüm gençleri tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı konuşmada ‘‘Paydaşlarımıza ve Helal Finans Araştırmalar Derneğine verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyor, etkinlik kapsamında sunulacak tüm projelere başarılar diliyorum. Tüm proje sahiplerini şimdiden tebrik ediyorum’’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından finale kalan 9 projenin sunumları gerçekleşti. Proje sunumlarının ardından ödüle layık bulunan projelere ödülleri takdim edildi.