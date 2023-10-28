Uşak’ta Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla, 1923 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Cumhuriyet’in 100. Yılı dolayısıyla 1923 adet fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Vali Turan Ergün, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak Orman İşletme Müdürü Uğur Şahin, kurum müdürleri, jandarma personelleri, emniyet personelini, orman işletme müdürlüğü personelleri, AFAD personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydan’ında fidan dağıtımı yapıldı. Fidan dağıtımının ardından Uşak Merkeze bağlı Kuyucak Mahallesinde bulunan 2 hektarlık alanda 100. Yıl Uşak Cumhuriyet Ormanı adı verilen alanda 1923 adet fidan dikimi yapıldı. Fidan dikiminin ardından, yeni dikilen fidanlara öğrencilerle beraber can suyu verilmesinin ardından etkinlik sona erdi.