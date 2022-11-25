Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Atalay Savaş, Uşak’ta 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında bin 500 yeni iş yerinin açıldığını, buna karşılık 800 iş yerini ise kapandığını açıkladı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Atalay Savaş, Uşak’ta 1 Ocak – 31 Ekim tarihleri arasında bin 500 yeni iş yerinin açıldığını, buna karşılık 800 iş yerini ise kapandığını açıkladı.

Odası Başkanı Atalay Savaş, küçük esnafın yüksek kiralar ve her sokakta açılan sayısız zincir marketler yüzünden zor günler yaşadığını belirtti. Savaş, yeni açılan iş yeri sayısının kapanandan fazla olmasını da Uşak’ta üniversite öğrencilerine yönelik gıda ve eğlence sektöründeki iş yeri ihtiyacına bağladı. Savaş, “Son zamlardan sonra Uşak’ta faaliyet gösteren küçük esnafın durumunun iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bunun nedenlerin arasında yüksek kiraları söyleyebilirim. En önemli neden olarak her sokakta açılan zincir marketleri gösterebilirim. Zincir marketlerin önüne geçecek tek yol olan perakende satış yasasının çıkmaması da küçük esnafımızı zor durumda bırakmıştır. Esnaf sicil kayıtlarına göre, İlimizde 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren küçük esnafımız nim 500 civarında iş yeri açarken, 800 civarında esnafımızda iş yerlerini kapatmak durumunda kalmıştır” dedi.

Uşak’ta 2022 yılı başından açılan iş yeri sayısının kapanandan fazla olmasını da değerlendiren Savaş, “İnsanlar, umut içerisinde. Bir şeyler bekleyerek yeni iş yeri açıyor. Birde iş yeri açarken devletin sağladığı teşvik ve uygun krediler cazip geliyor. Yeni iş yeri açılmasında en önemli faktörlerden birisi de Uşak üniversitesi ’ne il dışından gelen öğrencilerin harcamalarıdır. Yeni açılan iş yerleri daha çok gıda ve gençlerin rağbet ettiği kafe benzeri eğlence merkezleridir” ifadesini kullandı.