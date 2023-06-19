Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 8 ayrı operasyonda 13 milyon 185 bin kaçak makaron, 400 kaçak elektronik sigara, 35 farklı döneme ait sikke 4 ruhsatsız ve 1 kurusu sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri 8 ayrı operasyonda 3 milyon 185 bin kaçak makaron, 400 kaçak elektronik sigara, 35 farklı döneme ait sikke 4 ruhsatsız ve 1 kurusu sıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonlarda ekiplerce gözaltına alınan 11 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.