Kentin farklı noktalarında açılışlarına devam eden Uşak Belediyesi, 100.Yıl Parkı’nın da vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında açılışlarına devam eden Uşak Belediyesi, 100.Yıl Parkı’nın da vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirdi.

2019 yılından bu yana yaptığı çalışmalar dahilinde kente 37 adet yeni park kazandırılarak mevcut park sayısını 254’e çıkaran Uşak Belediyesi, bugün de yeşil alanlara bir yenisi daha ekledi. Yaz aylarında binlerce Uşaklı vatandaşı ağırlaması hedeflenen 100.Yıl Parkı tüm çalışmaların tamamlanmasıyla artık resmi olarak hizmete girmiş oldu.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını düzenlenen etkinliklerle yoğun bir şekilde hissettiren Uşak Belediyesi, yine ismini bu önemli zaferin yıl dönümünden alan parkın açılışını coşkuyla gerçekleştirdi. Yapılan açılışta mehteran, bando takımı ve çocuk korosu performansları neşeli anlar yaşatırken, sihirbazlık gösterisi ise vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.

Şehre yeni bir yeşil alan daha kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Çakın, “Dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladık. Bugün de ismini Uşak’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılından alan ve kentsel dönüşüm alanı içerisindeki 11 bin 750 metrekarelik alanda bulunan parkın açılışını vatandaşlarımız ile birlikte yapıyoruz. Uşaklı hemşerilerimizin daha keyifli, daha güzel parklarda, yeşil alanlarda, mesire alanlarında vakit geçirebilmesi için Uşak Belediyesi olarak çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Şehrin farklı noktalarında yürütülen çalışmalardan söz eden Başkan Çakın, “Yeşil Karaağaç Göleti etrafında yapmış olduğumuz mesire alanından sonra Bölme Mahallemizde de içerisinde cirit sahasının da bulunduğu 35 bin metrekarelik bir piknik alanının açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de şehrimizin yeni cazibe merkezlerinden biri olacak kentsel dönüşüm içerisindeki bu yeşil alanı kentimize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.” dedi.