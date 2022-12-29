Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il dışından kente şehirlerarası otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağı öğrendi. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler otogarda şüpheli şahıs ve 1 kilo 295 gram metamfetamini ele geçirdi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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