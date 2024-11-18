Uşakspor haftasonu kendi sahasında fırtına gibi eserek kazandığı galibiyetle ligde lider konumuna yükseldi. TFF 3. Lig 11. Hafta’da oynanan karşılaşmada 3. Lig’de galibiyeti bırakmayan Silivrispor’u 6-0 mağlup eden Uşakspor, hem taraftarlarına unutulmaz bir futbol ziyafeti sundu hem de kendi sahasında bir türlü kazanamadığı galibiyeti elde etmiş oldu.

Bir Eylül Stadında yapılan karşılaşmada tüm oyuncular üstün performanslarıyla göz doldururken, atılan her gol tribünleri adeta bayram yerine çevirdi. Mücadelenin gol perdesini Emre Sarıkaya açarken, Selçuk Alibaz, Semih Akyıldız, Emir Civelek ve Murat Torun da golleriyle skora katkı sağladı. Sahadaki üstün oyun ve art arda gelen goller, Uşakspor’un bu sezonki hedefleri doğrultusunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkan Yalım’dan oyunculara tebrik

Bir süredir kendi evinde maç kazanamayan Uşakspor’un Onursal Başkanı ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım; maç öncesi takımın başarısı temennisiyle kulüp yöneticileri ve taraftarlar ile birlikte dualar eşliğinde kurban kesti. Maçın bitiminde kazanılan galibiyetin ardından büyük gurur yaşayan Başkan Yalım, takımın soyunma odasını ziyaret ederek oyuncuları üstün başarılarından dolayı tek tek tebrik etti. Başkan Yalım, “Uşakspor’un bu sezon nice zaferlere imza atacağına gönülden inanıyorum. Her bir oyuncumuz bizim için çok değerli. Ben buradan tüm oyuncularımıza ve teknik ekibimize şahsen teşekkürlerimi iletiyorum. Hedef şampiyonluk. Sevdamız Uşaksporumuzu desteklemeye sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Takımın bu galibiyeti sıkı ve disiplinli bir çalışma ile kazandığını belirten Başkan Yalım; “Bugün sahada izlediğimiz futbol sadece yetenek değil, aynı zamanda özveri ve azmin bir sonucu. Haftalardır çok sıkı çalışıyoruz. Her idmanda, her maçta daha iyisini yapmak için çabalıyoruz. Silivrispor karşısında da bu emeğin karşılığını hep birlikte aldık. Ben inanıyorum ki taraftarımızın desteğiyle daha nice galibiyetler için aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Uşakspor taraftarları maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına büyük destek verdi. Gollerin art arda gelmesiyle tribünlerdeki coşku doruğa çıktı. Uşaklıların sahaya yansıyan heyecanı, oyuncular için adeta bir motivasyon kaynağı oldu. Uşakspor, bu galibiyetle ligde ilk sıraya yükselirken, oynadığı futbol ve sergilediği takım ruhuyla şampiyonluğu hedef aldığını bir kez daha gösterdi.