Pazar günü Diyarbekir Spor ile oynayacağı maç ile lige sezona başlayacak olan Uşakspor, kadrosunu 3 yeni futbolcu ve 4 teknik adamla güçlendirdi.

Pazar günü Diyarbekir Spor ile oynayacağı maç ile lige sezona başlayacak olan Uşakspor, kadrosunu 3 yeni futbolcu ve 4 teknik adamla güçlendirdi.

Daha önce 14 futbolcuya imza attıran Uşakspor Sportif Hizmetler A.Ş, Bucaspor, Galatasaray ve Başakşehir giyen genç milli sağ bek Murat Şenel (19), Alman ve İngiliz ekiplerinde forma giyen stoper Sefa Kahraman (25), daha önce Sandıklıspor, Bodrumspor, Batman Petrol, Soma Spor, Belediye Derincespor ve Kuşadası Gençlikspor formaları giyen sol ayaklı orta saha oyuncusu Mehmet Bağlı (29) ile anlaştığını duyurdu. Ayrıca alt yapıdan yetişen genç stoper Süleyman Emre Ödemiş ile de profesyonel sözleşmeye imza atıldığı açıklandı.

Daha önce Teknik Direktör olarak Bülent Akın ve Sportif Direktör olarak Recep Yazıcı ile anlaşan Kırmızı siyahlı yönetim teknik kadroyu kaleci antrenörü Şehmus Demir, atletik performans antrenörü Ahmet Ateş, performans analiz antrenörü Muzaffer Çağan ve 3 yıldır Uşakspor’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Celal Karakaş ile güçlendirdi.